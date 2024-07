Energia cosa cambia da oggi con la fine del mercato tutelato e perché si risparmia con le tutele graduali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1° luglio 2024, scatta lo stop aldell'elettrica per alcune categorie di consumatori. Vediamoper i clienti non vulnerabili e quali sono i vantaggi del passaggio al Servizio a, predisposto dall'Arera per chi non ha già sottoscritto un contratto nellibero. .