Endless Love | anticipazioni delle puntate dell’1 e del 2 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie tv turca. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ednon andrà più in onda il venerdì in seconda serata e nemmeno il sabato e la domenica. Prenderà il suo posto nel week end la serie tv spagnola “La Promessa”. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata di oggi e in quella del 2. Emir Kozcuoglu(ilcorrieredellacitta.com)Zeynep viene scoperta Grazie ad una tempestiva telefonata di Efsane, Zeynep riesce a farsi trovare con l’arma di suo fratello Kemal in mano.