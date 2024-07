Elezioni Francia Meloni | Tentativo di mettere all’angolo popolo che non vota per sinistre

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) La presidente del Consiglio all'Adnkronos: "Ma è trucco che non funziona più, anche in Italia" "Intanto ho notato una grande partecipazione al voto ine questo è sempre un dato molto positivo. Sul piano politico, faccio i miei complimenti al Rassemblement National e ai suoi alleati per la netta affermazione al primo turno. Quanto .