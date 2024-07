Dove vedere Sinner-Hanfmann oggi in tv Wimbledon 2024 | orario partite precedenti streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jannik, per la prima volta nella sua vita, affronta un torneo del Grande Slam da testa di serie numero 1.è il momento della svolta per il tennis italiano, con l’altoatesino opposto al tedesco (e quasi omonimo) Yannick, affrontato un’unica volta. LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 14.00) Anche quell’occasione vide un primo turno Slam di scena, quello degli US Open 2023. Cinque furono i game concessi dall’italiano, che è andato progressivamente migliorato sui più celebri prati al mondo dal 2022 in poi. Quarti di finale nel 2022, semifinale nel 2023, sempre Novak Djokovic come ostacolo ad ulteriori avanzamenti. Stavolta ci sono un tabellone dal potenziale Matteo Berrettini al secondo turno e con Alcaraz (di nuovo) nella zona di semifinale, ma ormai sono gli altri ar temere, se non altro per lo status di leader ATP.