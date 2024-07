Docenti aggrediti Zaia | Se il figlio viene bocciato scatta il ricorso al Tar Serve più rispetto per la scuola i prof non fanno i miracoli e non si possono sostituire alle famiglie

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Presidente della Regione Veneto, Luca, inter, in un'intervista al Corriere della Sera, sul preoccupante aumento dei reati commessi da minorenni in Italia, evidenziando come il fenomeno non sia circoscritto al Nord Est ma riguardi l'intero Paese. L'articolo: “Se ililal Tar.piùper la, inone non si” . .