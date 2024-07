Deadpool & Wolverine | svelata la scena post credits del film? SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024)ladelManca ormai meno di un mese all’uscita nelle sale die, con le proiezioni per la stampa che sicuramente inizieranno a breve, è molto probabile che presto inizieremo a vedere gliin rete. I Marvel Studios possono contrastare questo fenomeno prendendo spunto da Spider-Man: No Way Home; per queldel 2021, alla stampa sono stati mostrati solo i primi 37 minuti del, mentre le proiezioni complete a scopo di recensione hanno avuto luogo solo il giorno prima dell’uscita nelle sale. Ad ogni modo, ora abbiamo notizie sulladie su ciò che non vedremo. Chi vedremo nelladi? Il tutto è iniziato con la condivisione da parte di Devin Faraci di un’assurda affermazione secondo cui Robert Downey Jr.