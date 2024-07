Cresce il fenomeno delle truffe on line | millenial e generazione Z i più colpiti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dalle frodi con carte di credito al phishing, continua are ilon. Nonostante siano generazioni native digitali, a essere maggiormente vittime di questi fenomeni non sono i senior, ma laZ e i. È quanto emerge dalle evidenze di polizia e Airbnb che, alla vigilia dell’estate eprenotazionivacanze, hanno rinnovato la collaborazione per aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Il testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che già collabora con la polizia sul temaon. L’identikit della vittima. Secondo il report 2023attività della polizia postale e per la sicurezza cibernetica, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa onin Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un conseguente incremento del denaro sottratto, che è passato da 114 milioni di euro a 137 milioni (+20%).