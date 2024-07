Covid stop all’obbligo di mascherine nei reparti con fragili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Leanti-non saranno più obbligatorie all’interno deiospedalieri e delle residenze socio-sanitarie che ospitano pazienti. Lo prevede la nuova circolare del ministero della Salute, pubblicata dopo la scadenza il 30 giugno del provvedimento che sanciva l’obbligo dellein tali contesti. Spetta comunque ai direttori sanitari valutare poi nel concreto come procedere, a seconda del singolo caso: “Si raccomanda ai direttori sanitari delle succitate strutture, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie, di valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti”, si legge infatti nella circolare. La circolare è firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, e raccomanda comunque di fare queste valutazioni “tenendo conto della diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche degli ambienti nonché della tipologia di pazienti, lavoratori o visitatori che li frequentano, in funzione del livello di rischio di infezione e/o trasmissione (ad esempio in presenza di sintomatologia respiratoria o in considerazione della stagionalità) e del potenziale di sviluppo di malattia grave in caso di esposizione”.