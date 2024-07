Cosa succede davvero in Francia e le conseguenze sull’Italia Intervista alla scrittrice Marina Valensise 

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Credo che inresterà tutto in discussione almeno fino a domenica sera, all’apertura dei seggi del ballottaggio. Ma probabilmente anche dopo assisteremo a una situazione di instabilità che finirà per pesare sull’Europa certo, ma anche”. La lettura didel quadro politico – e sociale – che emerge dalle elezioni parlamentari francesi è appassionante quanto gonfia di incertezza. The Social Post hato lae letterata (ha una laurea in Letteratura francese, il Diplôme de Doctorat presso l’École des Hautes Études en Sciences sociales, maître de conférence nella stessa École) sulla situazione che, di ora in ora, sta emergendo dopo il primo turno. Con un voto che ha visto le destre timonate dal Rassemblement National a poche lunghezze dmaggioranza assoluta dell’Assemblea di Parigi.