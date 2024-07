Cosa fare se il bimbo non dorme per il troppo caldo? I consigli per un riposo sereno

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il fortedella stagione estiva può rendere molto difficile per i bambini prendere sonno o dormire per tutta la notte. Alcunidegli esperti, però, possono essere utili a rendere il sonno del piccoloanche in estate, idratarlo, proteggerlo dal sole e farlo dormire in un ambiente fresco renderà il sonno piacevole. .