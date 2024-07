Conto alla rovescia per il Pistoia Blues Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) foto di Alessandra Fuccillo– Mancano pochi giorni al via della 43esima edizione delin partenza giovedì 4 luglioFortezza Santa Barbara dicon il concerto dei Calexico (opening act Carlo Rizzolo). Si tratta di un’anteprima speciale delche proseguirà in Piazza Duomo con Tommaso Paradiso (7 luglio – Storytellers), l’inclassificabile pop/prog irriverente degli Elio e Le Storie Tese (8 luglio), il soul di Mario Biondi ed il jazz di Dee Dee Bridgewater in un doppio spettacolo unico (11 luglio), la classe dei progetti dell’enfant prodige Matteo Mancuso e di Mark Lettieri degli Snarky Puppy (doppio show il 12 luglio), il figlio di Greg Allman con il Devon Allman Project (13 luglio, Teatro Bolognini) ed il grandissimo Antonello Venditti (13 luglio – Storytellers).