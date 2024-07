Compra una borsa taroccata 20 euro e poi ne paga 600 di multa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 1 luglio 2024)unain spiaggia per 20, ma poco dopo ne600 di. E’ quanto accaduto ad una turista di Prato in vacanza in Versilia dopo essere stata controllata dalla polizia municipale di Forte dei Marmi sul litorale in servizio contro la contraffazione. Gli agenti hanno provveduto al sequestro penale di numerosi prodotti a marchio contraffatto posti in vendita in maniera illegale.