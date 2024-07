Come faceva il fascismo a suo tempo | Canfora la sparata contro la destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Unadiversa da quella conservatrice, liberale, ma che si presenta,ila suouna rivoluzione nazionale, ha molte frecce nell'arco intercettando un disagio sociale che non viene affrontato seriamente dalle classi conservatrici e non viene affrontato nemmeno dai sopravvissuti partiti politici di quella che unsi chiamava sinistra": questa l'analisi proposta da Lucianosu quanto successo in Francia domenica 30 giugno, quando l'estrema, il Rassemblement National di Marine Le Pen, ha trionfato alle elezioni, in attesa del secondo turno previsto il prossimo 7 luglio. Secondo il professore, la responsabilità di questi risultati è anche della sinistra: "Nella lotta politica - ha spiegato - bisogna prendere atto degli errori che vengono commessi e poi magari prendersela con gli altri se c'è un motivo per farlo".