Coldiretti | il granchio blu ha causato oltre 100 milioni di danni finora

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilblu hasino a oggiper 100di euro ai pescatori italiani, devastando gli allevamenti di vongole e cozze ma facendo piazza pulita anche di ostriche, telline, altri crostacei e pesci come sogliole e cefali, per un conto che rischia di raddoppiare se non verranno presi provvedimenti per fermare l’invasione del killer dei mari. Il Veneto è la regione più colpita dall’emergenza. Lo denunciaPesca. Il Delta del Po è la zona dove la presenza delblu sta causando ipiù ingenti. A partire dalla primavera 2023 a oggi, sia nel versante veneto che in quello emiliano la produzione di vongole è stata praticamente azzerata, con il predatore in grado di frantumare i gusci dopo averli tirati fuori dalla sabbia dei fondali.