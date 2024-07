Classifica Tour de France 2024 | Carapaz spodesta Pogacar ed è maglia gialla! Ciccone esce dai 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Andata in archivio la terza tappa delde. Dopo due frazioni miste, nella terza ci si aspettava in territorio italiano la prima volata. Il tutto ha preso il via da Piacenza e si è giunti a Torino dopo 230.8 km, con appena 1100 metri di dislivello. I corridori hanno affrontato una prima parte completamente piatta e al passaggio a Tortona, dove il pensiero a Fausto Coppi è andato e c’è stato un GPM di quarta categoria (1.1 km al 6,3%). A seguire il traguardo volante di Alessandria prima di entrare brevemente nella provincia di Asti e poi nella provincia di Cuneo, laddove altri due GPM di quarta categoria hanno tenuto banco. Ultime difficoltà prima della pianura che ha portato il plotone sotto la Mole. Un’occasione per le squadre dei velocisti per fare la differenza e portare i propri riferimenti dello sprint nella posizione migliore per fare la differenza.