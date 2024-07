Cinquant’anni fa nasceva Cospea Il quartiere festeggia mezzo secolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) TERNI Festa al barper idel popolosonato a ridosso del centro e divenuto inuna delle aree più dinamiche della città. La conferma è arrivata venerdì sera quando in tanti hanno riposto all’iniziativa “1974-2024“ che ha riunito “Marzabottiani e Settembrini“, cioè i residenti lungo le due principali vie della zona. Durante la serata sono state proiettate le foto degli albori del, con molti dei presenti, con tanto di maglietta celebrativa, che all’epoca erano bambini e adolescenti. Com’erafa, ancora prima del centro commerciale e delle varie urbanizzazioni che si sono susseguite? Una “foto“ dell’epoca la fornisce Marco Barcarotti in un post: "allora era costituita solo dai palazzi “di spugna” di Via Marzabotto (oltre alle “villette”, sempre in pietra sponga) e da quelli di Via XX Settembre (oltre al “grattacielo”).