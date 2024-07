Cina | prevede 860 mln viaggi in treno durante corsa estiva ai viaggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pechino, 01 lug – (Xinhua) – La860 milioni diinlaaiper l’estate, che e’ iniziata oggi, secondo l’operatore ferroviario del Paese. Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., quest’anno ladurera’ 62 giorni fino al 31 agosto. Secondo l’operatore ferroviario, circa 13,87 milioni di passeggeri dovrebberoare in media ogni giornoil periodo. Laaiin estate di solito rappresenta una stagione molto intensa per la rete ferroviaria cinese, poiche’ gli studenti universitari tornano a casa e la domanda di trasporto aumenta a causa delle visite delle famiglie e dei. (Xin) Agenzia Xinhua.