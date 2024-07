Cina | estende programma concessione rapida di brevetti a Islanda Egitto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pechino, 01 lug – (Xinhua) – Laha esteso ilPatent Prosecution Highway (PPH) sia all’che all’, con l’obiettivo di continuare a offrire servizi di esame deiefficienti e convenienti ai richiedenti. L’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA) e i suoi omologhi inedhanno concordato dire i loro programmi pilota PPH per cinque anni ciascuno, da oggi primo luglio 2024 fino al 30 giugno 2029. Il PPH e’ una corsia preferenziale che collega gli incarichi di verifica deidi diversi Paesi o regioni, consentendo alle autorita’ di esame deidi condividere il loro lavoro per accelerare tale verifica. Dall’avvio del primopilota PPH nel novembre 2011, la CNIPA ha creato legami di PPH con le autorita’ di verifica deidi 32 Paesi o regioni.