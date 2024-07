Cina | al via servizi operativi del satellite Fengyun-3F

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pechino, 01 lug – (Xinhua) – Il-3F (FY-3F) oggi ha ufficialmente iniziato i, dopo le verifiche dei test in orbita del sistema a terra e di applicazione e le prove operative, secondo l’operatore del sistema di applicazione a terra, l’Amministrazione cinese di meteorologia (CMA). IlFY-3F assumera’ le funzioni in orbita delFY-3C e fornira’in aree quali le previsioni meteorologiche, la previsione del clima, il monitoraggio dei disastri e il monitoraggio ambientale. Dotato di 10 strumenti, ile’ in grado di condurre osservazioni a tutto spettro, ad alto spettro e quantitative. Queste capacita’ migliorano significativamente la precisione dell’osservazione delle condizioni ambientali globali dell’atmosfera e della superficie, comprese le informazioni sul profilo della temperatura e dell’umidita’ atmosferica, sui gas traccia e sul bilancio radiativo della Terra.