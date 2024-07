Ciclista travolto e ucciso da un’auto | per 12 giorni il corpo resta in obitorio nessuno reclama la salma

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildell'80enne Dino Calzavara,da un’auto il 19 giugno mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Treviso, èto inper 12perchéne hato la. Dopo l'incidente, ilera anche rimasto per qualche tempo senza un nome perché l'anziano, che viveva solo, non aveva figli o parenti diretti ed era senza documenti. .