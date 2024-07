Casa della comunità e i servizi al Cau in consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) COMACCHIO Idel Cau e l’infermiere di famiglia al centroseduta deldi giovedì prossimo, a Comacchio. Si tratterà di una seduta aperta che si terrà nella sala delle Adunanzeresidenza municipale dalle 19,30, per la discussione del seguente punto all’ordine del giorno: "Riforma dell’emergenza urgenza, apertura dei Cau e in particolare funzionamento del Cau di Comacchio (personale impiegato e spazi utilizzati). Situazione generale provinciale delle liste di attesa e visite specialistiche". Ma non solo, si discuterà anchesituazione deidisponibili ed effettuati presso laComunita’ di Comacchio, compresi ipresenti ed, eventualmente, in prospettiva di realizzazione. E anche dello sviluppo e completamento del progetto infermieri di famiglia e di comunita’ su Comacchio.