Carabinieri il Maggiore Salvatore Andreiuolo va in pensione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una carriera durata più di 37 anni nelle file dell’Arma dei, il, in servizio presso il Comando Provinciale deidi Avellino, lascia il servizio attivo per transitare nella grande famiglia deiin congedo, silenziosi custodi dei valori secolari della Benemerita Istituzione., di origini salernitane, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1987. Terminata la Scuola Sottufficiali e destinato in Sicilia, ha prestato servizio a Nicosia, Regalbuto e Caltagirone e successivamente al Comando Generale dell’Arma dei, al Comando Interregionale “Ogaden” di Napoli e al Comando Legione Campania. Vincitore di concorso bandito nel 2020 per Luogotenenti dell’Arma deie nominato Sottotenente, ha frequentato il 4° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficialidi Roma al termine del quale ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, prima di approdare all’Ufficio Comando di Avellino.