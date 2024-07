Camorra Figlia contesa il clan De Martino scortava i nonni paterni | 9 arresti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 persone. I nove indagati sono gravementi indiziati, a vario titolo, dei reati di atti persecutori, lesioni personali e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso per aver fatto ricorso alla capacità d'intimidazione dell'associazione di tipo camorristico denominata"De", storicamente operante nell'area orientale di Napoli e, in particolare, nel quartiere Ponticelli.