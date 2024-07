Camorra bimba contesa tra madre e nonni paterni Nove arresti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 luglio 2024) AGI - Dalla sua relazione con un rampollo di una 'famiglia' di spicco del quartiere era nata una bambina, e di questaesigevano l'affido esclusivo al di là delle decisioni della legge. Un'indagine dei carabinieri ha portato il gip di Napoli a emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 indagati, a vario titolo, dei reati di atti persecutori, lesioni personali e di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso per aver fatto ricorso alla capacità d'intimidazione del clan De Martino, storicamente operante nell'area orientale di Napoli e, in particolare, nel quartiere Ponticelli. Gli indagati hanno fatto ricorso a imposizioni, progressivamente divenute più intimidatorie e prevaricatrici, per portare via la bambina alla