Calciomercato Roma colpo in difesa | è fatta per un giovane talento spagnolo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Primoin archivio nelestivo della. Ufficiale l’acquisto di Buba Sangarè, difensore esternodi origini maliane. Laverserà nelle casse del Levante 1.5 milioni di euro, il clubha il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il comunicato della“L’ASè lieta di annunciare l’acquisto di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo di categoria under 17. Benvenuto a, Buba!“. L'articoloin: èper unCalcioWeb.