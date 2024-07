Calciomercato Napoli estate 2024 | tabellone acquisti cessioni e trattative

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 1 luglio 2024), tutti i movimenti e ledel club azzurro:Caprile (Empoli, p), Zanoli (Salernitana, d), Obaretin (Trento, d), Folorunsho (Verona, c), Zerbin (Monza, c), Gaetano (Cagliari, c), Saco (Ancona, c), Marchisano (Potenza, c), Iaccarino (Monopoli.