Calciomercato Fiorentina dopo Kean nuovo colpo per l’attacco | pronta l’offerta

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) I vertici dellastanno lavorando per unin attaccoMoisedalla Juventus:per il centravanti. Laa costruire una rosa competitiva per migliorare quanto fatto durante la scorsa stagione, quando i viola, sotto la guida di Vincenzo Italiano, hanno conquistato l’ottavo posto in campionato e Questo articoloperè stato pubblicato prima Sportnews.eu. .