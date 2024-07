Cade nel vano ascensore di un palazzo 25enne morta nel Brindisino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tragedia nel, dove una ragazza di 25 anni èquesta mattina a Fasano dopo essere caduta all'interno di unin una palazzina in via Piave. La vittima, che si trovava al quarto piano, avrebbe richiesto l'ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto: secondo una prima ricostruzione infatti la cabina non sarebbe risalita. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane. .