Borsa | Milano e Parigi le migliori dopo il voto in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I mercati finanziari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata generalmente in positivo, con(+1,6%) e(+1,4%) che viaggiano come le Borseil primo turno delle elezioni legislative francesi. Segue Madrid che sale di un punto percentuale, mentre restano più caute Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%), con Amsterdam che oscilla attorno alla parità. L'esito delha spinto al rialzo i mercati perché "sono diminuite le probabilità per una maggioranza assoluta del Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella e sono aumentate quelle per un 'hung parliament' che potrebbe portare a un governo tecnico", afferma Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia. "Le trattative tra i vari partiti politici per formare un fronte contro Rn permetteranno molto probabilmente anche di appianare le proposte politiche più radicali formulate durante la campagna elettorale da alcuni gruppi politici, quelle misure radicali soprattutto in materia fiscale, che sono tipicamente quelle che spaventano di più i mercati finanziari.