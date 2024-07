Boom sospetto del calcio mercato in Premier spesi 288 milioni in 4 giorni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 luglio 2024) AGI - Fine giugno con il botto per ildellaLeague: in quattrosono stati245di sterline, oltre 288di euro, più del totale della finestra di gennaio. Cessioni e acquisti frenetici (e talvolta un po' sospetti) per via dell'approssimarsi della scadenza del 30 giugno per mettersi in regola con il 'fair play' inglese (profit and sustainability rules, Psr) che vieta passivi superiori ai 105di sterline nel triennio. Molti contratti sono stati registrati solo lunedì mattina dopo essere stati firmati nella giornata di domenica, perché il giorno festivo non permetteva la trascrizione.Aston Villa, Everton, Chelsea e Newcastle sono stati i club più attivi nelle prime due settimane dopo il via al, il 14 giugno.