Boom di contributi a FI da spa e srl 640mila euro a maggio

(Di lunedì 1 luglio 2024)di finanziamenti per Forza Italia ada parte di società piccole, medie e grandi: da una quarantina tra spa e srl sono arrivati oltresecondo l'ultimo aggiornamento del resoconto su, prestazioni e altre forme di sostegno percepite dal partito guidato da Antonio Tajani. Il più consistente, di 100mila, è stato versato da Morra Srl, azienda piemontese di distribuzione beverage, con un bonifico del 3. Al 10, un mese prima dellepee, risale un contributo da 50milada parte di Seda International Packaging Group S.p.a, specializzata in confezioni in carta per alimenti e bevande, preceduto tre mesi prima da un bonifico equivalente di Seda Italy, la principale azienda del gruppo. Sempre il 10queste due società hanno versato 75milacomplessivi a Fratelli d'Italia.