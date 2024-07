BF educational aperte le iscrizioni ai corsi per giovani imprenditori agricoli | 100 borse di studio in Agritech

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sonoleal corso di Alta specializzazione indi BF– Società di BF Spa impegnata nello sviluppo di progetti formativi, di ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura e dell'agribusiness – organizzato in collaborazione con ColdirettiImpresa. Il corso è stato presentato al Villaggio Coldiretti di Venezia lo scorso 29 giugno durante un incontro dedicato alle attività e ai nuovi progetti di BF, in particolare per il mondo della formazione, a cui hanno preso parte l'Amministratore Delegato di BF Spa Federico Vecchioni e l'Amministratore Delegato di BFFrancesco Pugliese. Il percorso di formazione – rivolto ai, agricoltori, tecnici e collaboratori tra i 18 e i 40 anni – si terrà presso il Campus del Gruppo a Jolanda di Savoia.