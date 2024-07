Berrettini aspetta Sinner a Wimbledon buona la prima anche per Fognini e Paolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Londra, 1 luglio 2024 – Matteoal secondo turno di. In 4 set il romano, 59esimo in classifica Atp, batte Marton Fucsovics, numero 70, all’esordio con un 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1 e mette in bacheca lavittoria in uno slam da 10 mesi a questa parte. Per il 28enne 'medical time-out' tra il terzo e il quarto per problemi alla parte sinistra-bassa della schiena.se la vedrà con il vincente fra il numero 1 al mondo e l’omonimo (Yannich) Hanfmann. Il match è in corso, con l’azzurro avanti di un set (6-3) sul numero 86 del ranking. AvantiFabioche ha sconfitto il francese Luca Van Assche con il punteggio di 6-1 6-3 7-5. Il ligure affronterà la testa di serie numero 8, Casper Ruud. Saluta l'erba inglese invece Matteo Arnaldi, sconfitto da Frances Tiafoe che ha rimontato da 2 set a 0 sull’italiano: 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 6-3 il punteggio finale.