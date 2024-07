Bellucci-Shelton oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si alza il sipario sue sarà una prima giornata davvero molto azzurra. Tra le partite che vedono protagonisti i tennisti italiani c’è anche quella di Mattia, unico nostro portacolori ad essere riuscito a superare le qualificazioni. Un traguardo che il lombardo aveva già raggiunto al Roland Garros, conquistando così la sua seconda partecipazione Slam. La prima nel tabellone ufficiale dei Championships sarà contro l’americano Ben. LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 12.00) Un impegno sicuramente molto difficile per, ma l’azzurro non si deve assolutamente sentire battuto in partenza contro la testa di serie numero quattordici., infatti, ha ottenuto davvero pochissimo in queste settimane sull’erba e arriva adavvero con tantissime incognite.