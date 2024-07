Baby gang | Zanella Avs ' giro di vite non serve Zaia eviti propaganda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Ildirepressivo invocato dal presidenteè inutile nel contrasto del terribile fenomeno delle. Non c'è altro modo se non quello di lavorare sulla prevenzione con politiche sociali sostenute da adeguati finanziamenti e risorse umane formate". Lo dice Luana, capogruppo Avs alla Camera. "Le nuove forme di criminalità giovanile non temono tanto il carcere, dobbiamo temere, invece, carceri piene di ragazzini che spesso continueranno a delinquere.sa bene tutto questo ma non riesce a evitare i toni della", aggiunge. .