Auto nel fossato a bordo padre e la figlia 15enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nella tarda serata di sabato, invece, un altro incidente per fortuna senza conseguenze drammatiche è avvenuto nel Faentino, in via Madrara in località Fossolo, strada in passato già teatro di gravi sciagure stradali. Poco prima delle 23 una Chevrolet, con aun uomo di 44 anni e la, residenti a Forlì, ha terminato la propria corsa in uncontro il terrapieno di sostegno di un ponticello di accesso a una proprietà privata. L’procedeva da Cotignola in direzione di Russi e l’uscita di strada non ha visto coinvolti altri mezzi.sono stati ricoverati con lesioni di media gravità. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorrso e vigili del fuoco, è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.