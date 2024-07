Auto abbandonate diventano ricettacolo di sporcizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra i vari problemi legati al degrado, che spesso i lettori ci segnalano, c’è la presenza di, magari in precedenza rubate o semplicemente da rottamare, che vengono lasciate parcheggiate per mesi senza che nessuno se ne occuppi. Oltre a sottrarre un posto per parcheggiare,di sbandati. Ce lo segnala un lettore di Carpi. "Buongiorno, con la presente vorrei segnalare la presenza di due macchineda mesi in viale Cavallotti oggetto di atti vandalici con vetri e parti rotte tutto intorno e spazzatura gettata dentro: abbiamo fatto diverse segnalazioni ai Vigili Urbani ma ci è stato sempre detto che levetture risultavano assicurate e loro non potevano fare nulla. Mi sembra impossibile che dobbiamo sopportare questo di fronte alle nostre case nell’indifferenza generale, spero che vogliate occuparvene Voi, sperando che si muova qualcosa".