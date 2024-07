Atletica | Mclaughlin-Levrone migliora record del mondo 400 ostacoli

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ai Trials di Eugene la campionessa statunitense ha vinto in 50"65 ROMA - Per la quarta volta a Eugene dopo il 2021 (Trials) e il 2022 (Trials e Mondiali), la quinta in carriera, Sydneyha infranto ildelnei 400, portandolo a 50"65 endolo di tre cent .