Ascolti TV | Domenica 30 Giugno 2024 Giornata dominata dallo sport | Spagna-Georgia a 44 mln 28 6% Tour all’Arrivo al 17 5% Bagnaia su Tv8 al 10 4% Segreti di Famiglia 12 5%

(Di lunedì 1 luglio 2024)diNella serata di ieri,30, su Rai1 la partita valevole per gli ottavi di finale degli Europeiha conquistato 4.403.000 spettatori pari al 28.6% di share (primo tempo: 4.403.000 – 28.6%, secondo tempo: 4.314.000 – 28.4%; pre e post nel complesso: 2.932.000 – 20.5%). Su Canale5 la dizi turcadiha ottenuto un a.m. di 1.683.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale: L’Eredità ha raccolto 725.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Tu la conosci Claudia? ha collezionato 844.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori con il 5.6% (anteprima a 609.000 e il 4%, Plus: 762.000 – 6.5%).