Arnaldi-Tiafoe oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

(Di lunedì 1 luglio 2024)apre i battenti. Due settimane di grande tennis nell’impianto dell’All England Club, in cui ci si sfiderà per entrare nella storia di questo sport nel torneo forse più iconico del pianeta. Ai nastri di partenza è presenta anche Matteo, che nel primo turno incrocerà le armi con Frances. Il ragazzo di Sanremo arriva al torneo con ben poche partite sull’erba. Per lui la partecipazione solo al Queen’s, superando Ugo Humbert in rimonta ma venendo superato dall’australiano Rinky Hijikata con due tiebreak. Curiosamente, il giocatore che aveva superato proprionel primo turno a causa di un infortunio dello statunitense provocato da una scivolata: le sue condizioni sono tutte da verificare. La partita tra Matteoe Frances, valida per il primo turno di, andrà in scena sul campo-15 (prima sfida in), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport1-6 (a seconda del palinsesto); insu SkyGo, NOW.