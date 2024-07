Armato di spranga semina il panico per il centro di Latina | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – I Poliziotti della squadra volante, lo scorso venerdì, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, responsabile di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare gli agenti della squadra volante, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti in zona Nicolosi, dove era stato segnalato un uomo straniero che lì si aggirava con unadi ferro in mano e urlando parole in lingua araba. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno cercato di individuare l’uomo, che nel frattempo si stava spostando a piedi tra le vie limitrofe, trovandolo appunto non molto lontano dal luogo della segnalazione. Lo straniero, a torso nudo, alla vista degli operanti ha iniziato ad urlare, minacciandoli di morte ed avvicinandosi pericolosamente e con fare minaccioso fino a tentare di sferrare un pugno al volto di uno dei due agenti, non riuscendoci solo per la prontezza dell’operatore.