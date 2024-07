Arabia Saudita Stefano Pioli in pole per la panchina dell’Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024)resta tra i candidati per la. Secondo quanto riporta Sky Sports News, l’ex tecnico del Milan è in lista alle preferenze del club– che sarebbe pronto a offrire un ingaggio da 18 milioni di euro – insieme a Marco Silva.parte però in, dato che Silva ha la scorsa stagione firmato un rinnovo triennale con il Fulham.inper laSportFace. .