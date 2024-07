Al Tour l' eritreo Girmay vince la tappa di Torino Carapaz in giallo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Acuto in volata dell'africano; primo leader ecuadoriano della storia.- Giornata storica per ilde France. Prima vittoria dinella Grande Boucle per un, ovvero per Biniam(team Intermarché-Wanty). Prima maglia gialla per un ecuadoriano, Richard(EF Education- .