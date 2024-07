Ai fornelli con Brooklyn Peltz Beckham che sfida papà David nel risotto al tartufo e nel sunday roast

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nel suo celebre Una cosa divertente che non farò mai più, quel genio diFoster Wallace spiegava - con inarrivabile piglio caustico e infinito talento comico - perché, nonostante le crociere siano una cosa piacevole, non avrebbe mai più messo piede su una nave passeggeri. A guardare la vita di, primogenito die Victoria, viene quasi da parafrasare al contrario il compianto scrittore americano. Sì perché malgrado i commenti quotidiani sui social - perlopiù accuse di nepotismo e di mancanza di talento in quella che è la cosa che più adora fare, ovvero cucinare -non ha mai dato l'impressione di voler scendere dalla sua personale nave dei divertimenti. Anzi, più le critiche sono feroci, più lui si mostra serafico.