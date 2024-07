Aggressione choc in zona stazione storica | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Reggio Emilia, 1 luglio 2024 - Un episodio violento, l'ennesimo, in. Poco fa, attorno alle 22, in via Eritrea, all'angolo con via Alai, una persona è rimastamente ferita. Per motivi ancora non chiari, c'è stata un'da un marocchino verso un connazionale. Il ragazzo colpito (i testimoni raccontano di una bottigliata, altri di una coltellata, ma potrebbe anche essere stato anche un pugno molto forte) è rimasto steso a terra. Chi c'era racconta di unalampo: l'altro si è avvicinato e ha colpito il ragazzo, poi è scappato. Chi ha assistito alla scena ha chiamato subito il 118 e la polizia, ambulanza e Volante sono arrivate in pochi minuti. Il ragazzo, di circa 20 anni, era a terra, a torso nudo, i sanitari hanno cercato di stabilizzarlo.