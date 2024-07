Addio a Maria Rosaria Omaggio attrice di cinema e teatro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) È morta per una malattia. L', nata a Napoli ma da anni residente a Roma, aveva 67 anni. Alle sue spalle 50 piece teatrali, 29 film, 18 fiction televisive. Il suo debutto sul grande schermo fu con «Roma a mano armata» di Umberto Lenzi, per il film «Walesa - L'uomo della speranza» di Andrzej Wajda ha interpretato Oriana Fallaci e vinto un premio a Venezia. Il grande pubblico la conobbe sulla Rai con Canzonissima. Posò sulle copertine di Playboy e Playmen. Scrittrice, goodwill ambassador per l'infanzia delle Nazioni Unite, istruttrice di taiji quan, arte marziale cinese. Aveva avuto un marito e tre compagni importanti, ma nessun figlio.