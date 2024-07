A febbraio l’aggiudicazione della gara Ora la multiutility è la terza del Paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) "La consolidata esperienza maturata in oltre vent’anni nel settore energy ci consentirà di offrire anche ai nuovi clienti la professionalità delle nostre strutture commerciali, fortemente radicate anche nella maggior parte delle province assegnate dalla". Così, Cristian Fabbri (foto), Presidente esecutivo del Gruppo Hera, dopoda parte di Hera Comm di circa un milione di clienti elettrici in tutta Italia, che da oggi passano dal servizio di ’maggior tutela’ a quello di ’tutele graduali’. Ecco perché, dunque, anche a Bologna questo passaggio sarà gestito da Hera. L’esitoè stato diffuso nelscorso. Oltre alla città metropolitana di Bologna, Hera si è aggiudicata il servizio elettrico a tutele graduali in altre 36 province italiane (sette lotti in totale).