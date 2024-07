30 giugno 2024 – Debacle Macron Le Pen svolta ma è tutto in gioco al ballottaggio Allerta attentati su basi Usa in Europa

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 1 luglio 2024)fortemente ridimensionato dalle elezioni anticipate in Francia. Le Pen avanza e potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Il primo turno di votazioni ha visto il partito di Le Pen ottenere il 34% dei voti, secondo gli exit poll. La coalizione di sinistra, formata appositamente per queste elezioni, ha raccolto il 29%, mentre l’Ensemble disi è fermato al 20%. I centristi repubblicani avrebbero raccolto invece un 10%. Ogni partito necessita di 289 seggi per ottenere la maggioranza nella camera da 577 seggi. Secondo due funzionari statunitensi citati da Cnn, diversemilitari statunitensi in tuttasono state messe in uno stato dielevato durante il fine settimana, con il livello di protezione portato al secondo livello più alto “Charlie” a fronte di preoccupazioni che un attacco terroristico possa colpire personale o strutture militari statunitensi.