3 modi semplici per riavviare il PC e accedere a UEFI

(Di lunedì 1 luglio 2024) I nuovi computer con Windows 10 e Windows 11 non hanno più il BIOS tradizionale; essi utilizzare al suo posto un firmware chiamatoche funziona in modo leggermente diverso rispetto il vecchio BIOS. Quando il computer si avvia, è compito del BIOS svegliare le varie componenti, accertarsi che siano funzionanti e di avviare il sistema operativo.è il Successore del BIOS, sta per Unified Extensible Firmware Interface, che ha portato alcuni cambiamenti importanti per l'ambiente di pre-boot del computer. Nella guida che segue vi mostreremo comesui nuovi PC, utilizzando sia la scorciatoia disponibile nel sistema operativo sia utilizzando la scorciatoia attivabile prima del completo avvio del sistema operativo. LEGGI ANCHE: Passare da BIOS ada Windows 10 e Windows 11 1) Impostazioni Windows Il metodo più semplice peral sistemaprevede l'utilizzo delle impostazioni di Windows.