29 Giugno 2024 – Lega araba rimuove dalle organizzazioni terroristiche Hezbollah

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il segretario generale aggiunto della, Hossam Zaki, afferma che l’organizzazione ha smesso di riferirsi acome a una “organizzazione terroristica”. Centinaia di manifestanti stanno bloccando il traffico allo svincolo di Amiad nell’Alta Galilea, in Israele, come parte delle proteste antigovernative settimanali che si tengono in varie località del Paese. Si è combattuto aspramente nel nord della Striscia di Gaza. Gli scontri armati fra i militari israeliani e i combattenti di Hamas hanno avuto la conseguenza di un nuovo esodo di migliaia di persone. L’attacco di un uomo armato di balestra all’ambasciata israeliana ha ferito gravemente un agente di polizia oggi a Belgrado. L’autore, un serbo convertito all’Islam nato nel 1999 a Mladenovac, 50 chilometri a sud della capitale, è stato ucciso subito dopo e diversi sospetti complici arrestati.